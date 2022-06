Zoon en dochter van Peter R. de Vries maken indruk in de rechtbank

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag levenslang geëist tegen de mannen die verantwoordelijk zijn voor de dood van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zijn zoon en dochter spraken ook in de rechtbank. ‘Delano, ik kijk naar jou’ en: ‘Kamil, ik noem jouw naam.’

Amsterdam

Dit proces kan schokkend zijn voor de aanwezigen, waarschuwt de voorzitter van de rechtbank in Amsterdam dinsdagochtend meteen. Met name voor de nabestaanden van Peter R. de Vries. Mede daarom verlaat zijn dochter Kelly meermaals de rechtszaal, bijvoorbeeld als een filmpje wordt aangekondigd van beveiligingscamera’s waarop te zien is hoe haar vader op 6 juli 2021 wordt neergeschoten.

De beelden zijn wazig, maar heftig: een man in een camouflagejas en een zwart petje duikt ineens op achter De Vries, strekt zijn arm en schiet vier of vijf keer op de misdaadverslaggever, die achterover valt.

Het is de 22-jarige Delano G., stelt het Openbaar Ministerie. Samen met Kamil E. (36), die fungeerde als voorverkenner en chauffeur, zou hij ver..

