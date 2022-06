In de bres voor gezonde levensstijl: ‘Kind koos niet voor ongezond eten’

Nederlandse kinderen eten ongezond en bewegen te weinig. De landelijke Week voor de Gezonde Jeugd wil op een laagdrempelige manier kinderen motiveren gezond te leven. ‘Kinderen hebben er niet voor gekozen om op te groeien in een wereld waarin ongezonde voeding goedkoper en lekkerder is dan gezond eten.’

Amersfoort

Ruim 15 procent van de Nederlandse jeugd kampt met overgewicht. Daarom voerde Sire al campagne om de aandacht voor overgewicht bij kinderen te vergroten. Ook zijn er initiatieven zoals het Nationale Schoolontbijt en de Koningsspelen, die kinderen willen motiveren tot een gezonde levensstijl. En nu is er de themaweek van het netwerk Jongeren op Gezond Gewicht; tijdens de Week voor de Gezonde Jeugd, die dinsdag van start ging, wordt aandacht gevraagd voor een gezondere samenleving voor kinderen. Bekende Nederlanders trekken het land in om een gezonde levensstijl te promoten. Een van hen is oud-schaatser Erben Wennemars.

Waarom is een Week voor de Gezonde Jeugd nodig?

‘We moeten ons veel zorgen maken om de gezondheid van de jeugd. I..

