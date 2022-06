Politie treft lichaam aan in water in Biddinghuizen

De politie heeft dinsdagavond in Biddinghuizen een lichaam aangetroffen in het water aan de Spijkweg. Er wordt rekening mee gehouden dat het de vermiste 39-jarige Reinder Bruinsma is, maar het onderzoek hiernaar loopt nog.

Dat heeft een woordvoerder van de politie tegenover deze krant bevestigd.

Bruinsma was bezoeker aan de Pinksterconferentie van Stichting Opwekking in Biddinghuizen en werd sinds zaterdag vermist. De locatie van het festival ligt aan de weg waar het lichaam is gevonden. Een zoekploeg van familie en vrienden van Bruinsma heeft de persoon dinsdag rond 19.45 uur gevonden en daarop de politie ingeseind.

Bruinsma was vrijdag met een kennis uit Groningen naar de conferentie gegaan. Zaterdagochtend verliet de man de tent op het kampeerterrein waar hij had overnacht. Sindsdien is hij niet meer gezien. Via Facebook riep zijn broer Peter mensen die informatie over de vermissing hebben op contact op te nemen met de politie.

