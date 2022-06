Pinksterplensbuien waren goed voor grondwaterpeil

Het gemiddelde neerslagtekort van 13 weerstations verspreid over het land komt momenteel uit op 102 mm. Deze waarde tijdens het begin van juni ligt onder het recordjaar 1976.

De piek van het neerslagtekort voor Pinksteren bedroeg 120 millimeter. Er trokken in het weekeinde gebieden met langdurige en soms ook intensieve regen over. In een brede strook over het midden van het land regende het tijdens eerste pinksterdag een tijd intensief door. In dat gebied werden de hoogste neerslagsommen bereikt. Op verschillende plaatsen werd dan ook wateroverlast gemeld en liepen straten onder water.

In het noordoosten was het zondag aanmerkelijk minder nat. Tijdens tweede pinksterdag waren de rollen omgedraaid en deden de regengebieden vooral het noorden aan. Daarmee is het de op een na natste Pinksteren ooit en het leverde tevens de natste eerste pinksterdag ooit op.

gestage regenval

De regenbuien waren gunstig om de gevolgen van de droogte te beperken. In vergelijking met zomerse plensbuien, die in korte tijd erg veel neerslag produceren, heeft de bodem tijdens een periode met gestage regenval meer kans om het water op te nemen. In plaats van wegstromen over de bodem richting sloten en watergangen kon het regenwater in dit geval het grondwater aanvullen. Met name in het zuidoosten en zuidwesten was er sprake van alarmerende droogte.

Verschillende peilbuizen, punten waar de grondwaterstand wordt gemeten, laten een scherpe stijging zien van de waterstand. In de provincie Gelderland was het verschil op sommige plaatsen 10 tot 20 centimeter vergeleken met de situatie van voor Pinksteren. In de Achterhoek waren de neerslaghoeveelheden beperkt en hier is in de metingen dan ook nog een dalende trend van het waterpeil te zien.