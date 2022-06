Hoe lang mag jonge asielzoeker in onzekerheid blijven? ‘Ze groeien op met een totaal gebrek aan perspectief.’

Nederland houdt alleenstaande minderjarige vreemdelingen jarenlang in onzekerheid, zeggen kinderrechtenexperts en asieladvocaten. Ook het Europese Hof van Justitie was vorig jaar kritisch. Woensdag doet de Raad van State een belangrijke uitspraak in deze discussie.

Nederland maakt een potje van het terugkeerbeleid voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dat concludeerde het Hof van Justitie van de Europese Unie vorig jaar januari, nadat een Nederlandse rechter hier vragen over had gesteld in de zaak van een jongen uit Guinee. Het Hof in Luxemburg antwoordde dat Nederland in dit beleid onvoldoende rekening houdt met het ‘belang van het kind’. Deze jongeren, die zonder hun ouders naar Nederland komen en hier worden afgewezen voor asiel, worden jarenlang in onzekerheid gehouden of ze wel of niet moeten terugkeren, stelde het Hof vast.

In Nederland krijgen amv’ers die worden afgewezen voor asiel, automatisch ook een ‘terugkeerbesluit’ opgelegd, waarmee ze in een vertrekprocedure belande..

