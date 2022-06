Een automobilist uit de gemeente Bergeijk is maandagochtend omgekomen door een ongeval, waarbij de 49-jarige man vermoedelijk met heel hoge snelheid in zijn Porsche heeft gereden, zo meldt de politie. Volgens een woordvoerster is de auto in delen uit elkaar gescheurd door het ongeval. Volgens haar waren bij het ongeval geen andere mensen betrokken. De politie onderzoekt het ongeluk. <

21-jarige Roemeen bij het vissen verdronken

Een 21-jarige Roemeen is maandagmiddag in Heythuysen om het leven gekomen nadat hij in een waterbassin was gevallen. Volgens een woordvoerster van de politie was de man er aan het vissen, en is hij daarbij in het water gevallen en verdronken. <

‘Hersenontstekingen bij 2 longcovidpatiënten’

Onderzoekers van Amsterdam UMC en UMC Utrecht hebben bij twee patiënten met langdurige klachten na een coronavirusinfectie ontstekingen door heel de hersenen geconstateerd. Volgens de onderzoekers is dat niet eerder aangetoond bij levende mensen met long covid. Het is nog onbekend hoe patiënten met deze ontstekingen te behandelen zijn en of iedere patiënt met long covid dezelfde ontstekingsreactie laat zien. <

beeld anp

Verdachte van dreigmail aan school nog vast

De 17-jarige jongen die zaterdag werd opgepakt op verdenking van het sturen van een dreigmail aan een scholengemeenschap in Bilthoven zit nog altijd vast, meldde een woordvoerder van de politie maandag. Leerlingen van De Werkplaats Kindergemeenschap kregen vorige week dinsdagavond het dreigende bericht, met een foto van een vuurwapen. <

Goed pinksterweekend voor dagattracties

Dagattracties in Nederland hebben een goed pinksterweekend gehad, ondanks het slechte weer op zondag en maandag. Volgens een woordvoerster van de Efteling was het een ‘prima pinksterweekend’. Op alle drie de dagen was het volgens haar gezellig druk in het park. Toch was het slechte weer wel van invloed op de drukte. ‘Vooral eerste pinksterdag was een regenachtige dag hier in het zuiden, maar zaterdag was het wel een mooie dag en dat zagen we ook terug in het aantal bezoekers die dag’, aldus de woordvoerster van het attractiepark in Kaatsheuvel. <

beeld anp

Filmzalen trekken recordaantal bezoekers

Bioscopen en filmtheaters hebben op eerste pinksterdag, afgelopen zondag, een recordaantal bezoekers getrokken sinds de start van de coronapandemie eind februari 2020. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF). In totaal brachten 189.263 mensen zondag een bezoek aan een bioscoop of filmtheater. <

Minder bussen in Ede, Apeldoorn, Wageningen

Reizigers die dinsdag met het openbaar vervoer willen in Apeldoorn, Ede en Wageningen moeten rekening houden met eventuele uitval van bussen. In die plaatsen staken FNV-leden voor een betere cao Streekvervoer. De staking is onderdeel van een estafettestaking die door de vakbond is georganiseerd. <

Dinsdag weer zoektocht naar slachtoffers crash

De zoektocht naar de twee inzittenden en het wrak van het vliegtuigje dat zondag neerstortte in het Calandkanaal in het Rotterdamse havengebied heeft maandag niets opgeleverd. Volgens de politie is ‘met man en macht’ gezocht, maar nog zonder resultaat. Wel zijn brokstukken van het vliegtuig gevonden. Dinsdagochtend wordt de zoektocht weer hervat. <

Reparatie stond gepland voor Duits stuk spoor

Het stuk spoor in Duitsland waar vrijdag een trein ontspoorde waardoor vijf mensen omkwamen en 44 mensen gewond raakten, zou in juni en juli worden gerepareerd. Het project stond al gepland op de website van DB Netz, de Duitse versie van ProRail. Op 25 juni zou een correctie worden uitgevoerd op de plaatsing van de rails en op 1 juli zou een stuk rails worden vervangen, staat op de site van DB Netz. <

Oekraïne dringt vloot Rusland deels terug

Het leger van Oekraïne claimt de Russische vloot in de Zwarte Zee te hebben teruggedrongen tot honderd kilometer van de kustlijn. Het ministerie van Defensie schrijft op Telegram dat de Russen het volledige noordwestelijke gedeelte van de zee niet meer in handen hebben. Geen van beide partijen zou het gebied, dat een ‘grijze zone’ wordt genoemd, controleren. Moskou heeft nog niet gereageerd en de informatie is nog niet onafhankelijk bevestigd. <

Atoomagentschap: team moet naar kerncentrale

De baas van het Internationale Atoomenergieagentschap (IAEA) Rafael Grossi wil een team van experts naar de Oekraïense kerncentrale Zaporizja sturen. De centrale is in handen van het Russische leger. Grossi zei maandag dat er mogelijk sprake is van een dreigende situatie rond de kerncentrale. Er zouden niet voldoende nieuwe onderdelen worden geleverd om het nodige onderhoud te plegen. <

Koningin Elizabeth bedankt voor feesten

Koningin Elizabeth heeft zondag bedankt voor de feesten rond haar troonjubileum. ‘Ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie mooie berichten en voor jullie aandeel in deze leuke feesten’, schrijft de vorstin in een bericht. De afgelopen dagen werd gevierd dat de koningin (96) zeventig jaar op de troon zit. <

beeld anp

Premie voor familie van Russische gardisten

Familie van leden van de Russische nationale garde die in de oorlogen in Oekraïne of Syrië zijn omgekomen, kan aanspraak maken op 5 miljoen roebel (76.000 euro). President Vladimir Poetin heeft daartoe opdracht gegeven, meldt staatspersbureau TASS. De nationale garde is een binnenlandse veiligheidsdienst die losstaat van het Russische leger. <

President Kazachstan straks minder machtig

De president van Kazachstan, Kassym-Jomart Tokayev, heeft straks na een grondwetswijziging iets minder macht. Vijf maanden nadat massale protesten plaatsvonden in het land, heeft de bevolking in een referendum een aanpassing van de grondwet daarvoor goedgekeurd. Volgens de officiële uitslagen stemde 77 procent van de kiezers voor de wetswijziging. De president mag onder meer geen familieleden meer voor de regering laten werken. <

President Biden gastheer op top van ‘Amerika’s’

De Amerikaanse president Joe Biden is in Los Angeles gastheer op de negende topconferentie van ‘de Amerika’s’ of de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. De laatste top was in 2018. Biden heeft de linkse leiders van Cuba, Nicaragua en Venezuela wegens mensenrechtenschendingen niet uitgenodigd en dat is voor andere leiders inclusief de Mexicaanse president, een reden om ook weg te blijven. <

Iran wacht berisping om nucleair verdrag

De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zijn van plan Iran deze week te berispen tijdens een vergadering van het internationaal atoomagentschap (IAEA) vanwege de vastgelopen onderhandelingen over het nucleaire verdrag. De landen hebben daartoe een resolutie opgesteld. De resolutie roept Iran op ‘volledig mee te werken’ aan de onderhandelingen om het kernwapenakkoord uit 2015 nieuw leven in te blazen. <

Medeoprichter van band Bon Jovi overleden

Alec John Such, een van de oprichters en voormalig bassist van de band Bon Jovi, is op 70-jarige leeftijd overleden. Zijn oud-bandleden maakten het nieuws zondag bekend op Twitter. Een doodsoorzaak is niet gedeeld. ‘Ons hart is gebroken door het nieuws van het overlijden van onze goede vriend Alec John Such’, laat de Amerikaanse rockgroep weten. <

Zuid-Korea en VS vuren acht raketten af

Zuid-Korea en de Verenigde Staten hebben acht raketten afgevuurd vanaf de Zuid-Koreaanse oostkust als reactie op de Noord-Koreaanse rakettesten van zondag, laat het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie weten. Het afvuren van de raketten laat zien ‘dat het vermogen en de gereedheid bestaat om precisieaanvallen uit te voeren’, laat het Zuid-Koreaanse leger weten aan persbureau Yonhap. <

beeld anp

Musk klaagt dat Twitter afspraken schendt

Elon Musk vindt dat Twitter de afspraken rond de overname van het socialemediabedrijf schendt door hem niet bepaalde informatie te verstrekken over spam en nepaccounts. Dat staat in een nieuw document dat de bekende ondernemer heeft ingediend bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC. Musk zegt dat hij nog van de overname kan afzien. <

Buitenlandse vakantie wint aan populariteit

Vakanties in het buitenland winnen wereldwijd weer aan populariteit nu landen hun coronamaatregelen versoepelen en reisrestricties worden opgeheven. Volgens de Wereldtoerismeorganisatie van de Verenigde Naties (UNWTO) waren er in de eerste drie maanden van dit jaar 117 miljoen internationale toeristen, bijna drie keer zoveel als in het eerste kwartaal van vorig jaar. Daarmee is sprake van een krachtig herstel, maar de cijfers staan nog in schril contrast met die van voor de coronacrisis. <

beeld anp

Russische autoverkoop gekelderd door sancties

De verkoop van nieuwe auto’s in Rusland is in mei opnieuw keihard gedaald door de westerse sancties tegen het land. Door die sancties wordt de Russische economie hard geraakt en zijn consumenten veel voorzichtiger geworden met grote uitgaven. Volgens de Association of European Business in Rusland kelderde de verkoop met 83,5 procent in vergelijking met een jaar eerder, tot iets meer dan 24.000 nieuwe personenauto’s en bestelbusjes. <

Russische krant: akkoord over graanleveringen

Oekraïne gaat graan leveren via de Zwarte Zee vanuit de tot nu toe geblokkeerde haven van Odesa. Volgens de Moskou-getrouwe krant Izvestia is er een akkoord met Rusland bereikt over de leveringen, wordt op basis van bronnen binnen de Russische regering gemeld. Oekraïne zou nog niet overtuigd zijn. <

IJzererts duurder door optimisme Chinese vraag

De prijs van ijzererts ging maandag verder omhoog na de sterke opmars van vorige week. De verdere versoepeling van de coronamaatregelen in China bleef zorgen voor optimisme over een opleving van de economische activiteit en de vraag naar staal in China. Het strikte coronabeleid van Peking, waardoor veel fabrieken gesloten moesten blijven of op halve kracht draaiden, zette eerder juist de vraag naar staal onder druk. <

Saoedi-Arabië verhoogt prijzen olie voor Azië

De olieprijzen zijn maandag gestegen naar het hoogste niveau in bijna drie maanden door het nieuws dat Saoedi-Arabië zijn verkoopprijzen aan klanten in Azië sterker heeft verhoogd dan verwacht. Dat wordt gezien als een teken van vertrouwen van de Saoedi’s in de olievraag. De prijs is verhoogd met 2,10 dollar. De markt had een prijsverhoging met 1,50 dollar verwacht. <