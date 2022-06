Noodkreet kinderrechters: veroordeelde jongeren krijgen niet de hulp die ze nodig hebben

In veel jeugdinrichtingen is de begeleiding minimaal en brengen jongeren de dag grotendeels door op hun kamer. Ze eten daar ook. (beeld anp)

Kinderrechters vrezen dat de kans toeneemt op herhaling van de soms ernstige delicten waarvoor zij jongeren veroordelen. Er is steeds vaker geen tijdige of juiste hulp voor die jongeren. Het ministerie van Justitie bevestigt desgevraagd dat de wachttijden in de keten oplopen, onder meer door personeelsgebrek. Forensische zorgaanbieders zeggen in een reactie dat ze soms aanlopen tegen gemeentelijke budgetplafonds, waardoor ze opgelegde zorg niet kunnen bieden.

De situatie is schadelijk voor de jongeren én de maatschappij, zeggen kinderrechters Susanne Tempel en Ellen van Kalveen in het statige Haagse onderkomen van de Raad voor de Rechtspraak. Tempel (43) werkt sinds 2010 als kinderrechter, Van Kalveen (54) werkt sinds 2003 in het jeugdrec..

