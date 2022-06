Duizend ontvangers oproep politie te zien

Groningen

Vanwege een zware mishandeling in april heeft de politie in Groningen vrijdag een mail naar veel mogelijke getuigen gestuurd, met de oproep om zich te melden. Per ongeluk waren de mailadressen niet afgeschermd, iedereen kon dus de adressen van ongeveer duizend andere ontvangers zien. De politie heeft de fout gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy.

