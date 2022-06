Kortjes Nl (10)

Voor sommige groepen toeslagenouders kan de compensatie beter worden geregeld, maar een versnelling zit er niet in. Het kabinet wilde de compensatie voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire over een nieuwe boeg gooien, maar heeft geen aanpassing kunnen vinden ‘die het herstelproces wel fundamenteel beter of sneller maakt’. Dat schrijft staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen). <

Weer meer bevingen dan verwacht in Groningen

Het aantal aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning is voor het derde jaar op rij hoger dan verwacht. Voor het huidige ‘gasjaar’, dat loopt vanaf oktober 2021 tot en met eind september 2022, was de verwachting dat er zes bevingen zouden zijn met een magnitude boven de 1,5. Maar dat zijn er nu al acht, zo meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vrijdag. <

Club moet bestrijding pandemieën regelen

Een landelijke organisatie moet ervoor zorgen dat Nederland beter is voorbereid op een nieuwe pandemie en ervoor zorgen dat de bestrijding van een nieuwe uitbraak centraler wordt geregeld. Zorgminister Ernst Kuipers komt vrijdag met zijn plan voor zo’n Landelijke Functionaliteit Infectieziekten (LFI). <

Taakstraf na beledigen Joden op blog Fries

Een blogger uit het Friese Langweer is vrijdag veroordeeld tot een taakstraf van dertig uur voor onder meer het beledigen van Joden op zijn website. De 47-jarige man noemde hen in een artikel ‘parasieten’ en schreef over ‘vuile gemene streken’. ‘Dat hebben we te veel in de geschiedenis gehoord’, zei de politierechter. <

Schoolvakanties niet aangepast om corona

Het kabinet gaat de schoolvakanties van dit jaar niet aanpassen, schrijven ministers Ernst Kuipers (Volksgezondheid) en Dennis Wiersma (Onderwijs) in een brief aan de Tweede Kamer. Mogelijk zou de zomervakantie worden ingekort, zodat leerlingen in de winter langer vakantie kunnen hebben. Mocht er dan weer een coronagolf zijn, dan zouden ze minder lessen missen. <

Miljardensteun mbo’s en hbo’s met jaar verlengd

Het kabinet geeft mbo’s, hogescholen en universiteiten een jaar langer de tijd om aanspraak te maken op 2,7 miljard euro aan subsidie. Daarmee kunnen zij aandacht besteden aan het welzijn van studenten. Onderwijsinstellingen hadden tot en met 2023 de tijd dit geld te besteden, maar nu dus tot en met 2024. Onderwijsinstellingen gebruikten de subsidie al voor het wegwerken van studievertraging en het verbeteren van de mentale gezondheid. <

Weer asielzoekers nacht op stoelen in Ter Apel

Ook in de nacht van donderdag op vrijdag waren er meer asielzoekers bij het aanmeldcentrum in Ter Apel dan er bedden beschikbaar waren. Iets meer dan vijftig mensen hebben de nacht moeten doorbrengen op stoelen in het aanmeldcentrum, meldt een woordvoerster van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vrijdag. Ter Apel worstelt al tijden met grote drukte omdat de doorstroom van vergunninghouders vanuit opvanglocaties naar woningen stagneert. <

Belastingregeling weg of simpeler na slecht cijfer

Belastingregelingen die slecht uit een evaluatie komen, worden simpeler gemaakt of gaan de prullenbak in. Op die manier wil het kabinet een einde maken aan de al jarenlang bekritiseerde wildgroei aan fiscale regelingen. Het plan maakt deel uit van de agenda voor belastingbeleid en -uitvoering die verantwoordelijk staatssecretaris Marnix van Rij vrijdag naar de Kamer stuurt. <

Te vroeg op Schiphol betekent buiten wachten

De maatregel van Schiphol om reizigers die veel te vroeg komen niet toe te laten tot de vertrekhal, zorgt ervoor dat tientallen reizigers buiten moeten wachten. Sommige mensen geven aan niet op de hoogte te zijn van het nieuwe beleid waarbij mensen niet eerder dan vier uur voor vertrek van hun vlucht tot de vertrekhal worden toegelaten. <

Plan voor wijkje voor Oekraïners Poortugaal

In de plaats Poortugaal, onder de rook van Rotterdam, moet een wijkje voor vluchtelingen uit Oekraïne worden gebouwd. Bij een korfbalclub moeten zestien flexibele woningen worden neergezet, zodat zo’n zestig vluchtelingen daar ongeveer vier jaar lang kunnen blijven wonen. Als de Oekraïners de flexwoningen niet meer nodig hebben, kunnen de huizen mogelijk worden gebruikt voor eigen woningzoekers, zegt de gemeente. <

Frankrijk bevestigt dood Fransman in Oekraïne

Een Fransman die vrijwillig in het Oekraïense leger vocht, is omgekomen tijdens de oorlog. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat de man is omgekomen bij beschietingen in de regio Charkiv. Voor zover bekend is hij de eerste Franse strijder die sneuvelt in Oekraïne sinds de Russische invasie. <

Britse vorstin Elizabeth niet bij paardenrennen

De Britse koningin Elizabeth mist zaterdag weer een activiteit die onderdeel is van de viering van haar jubileum. Door gezondheidsproblemen is de 96-jarige vorstin niet bij de paardenrennen, zo meldt ITV News. De koningin gaat de Epsom Derby, zoals het evenement heet, wel thuis op televisie volgen. Elizabeths dochter prinses Anne neemt de plek van haar moeder in. <

EU zet ‘vriendin’ van Poetin op sanctielijst

De Europese Unie heeft de waarschijnlijk huidige vriendin van president Vladimir Poetin, de 39-jarige Alina Kabajeva, op de sanctielijst geplaatst. De oud-topturnster is niet meer welkom in de EU en eventuele bezittingen worden bevroren. Eerder al stelde de EU strafmaatregelen in tegen Poetins ex-vrouw Ljoedmila Otsjeretnaja en twee dochters. <

Duitsland investeert 100 miljard in defensie

De Duitse strijdkrachten krijgen de komende jaren een ongekende financiële injectie van 100 miljard euro, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. Een grote meerderheid in het Duitse parlement, de Bondsdag, ging akkoord met het voorstel van de coalitie van sociaaldemocraten, Groenen en liberalen. Voor de enorme extra uitgave voor het leger was een verandering van de grondwet nodig. De tweederdemeerderheid werd gehaald omdat ook de meeste christendemocraten instemden. <

Spanje: geen coronapas meer voor EU-reiziger

Spanje verplicht reizigers uit EU-landen en de Schengenzone niet langer om bij aankomst in het land met een coronapas aan te tonen dat ze gevaccineerd zijn tegen, recent zijn hersteld van of negatief zijn getest op het coronavirus. Voor reizigers van buiten deze gebieden geldt de verplichting nog wel. <

Noodtoestand in Tsjaad om gebrek aan tarwe

In het Afrikaanse land Tsjaad is de noodtoestand uitgeroepen omdat onvoldoende tarwe wordt ingevoerd door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De militaire regering van het arme Sahelland beklemtoont dat de situatie ten aanzien van levensmiddelen sinds begin dit jaar extreem is verslechterd en dringt aan op internationale hulp. Ongeveer een derde van de bevolking van 16 miljoen mensen is volgens de Verenigde Naties dit jaar voor voedsel aangewezen op internationale hulp. <

VN noemen Turkije voortaan Türkiye

De Verenigde Naties noemen Turkije voortaan Türkiye, in plaats van het Engelse Turkey. Dat bevestigt een woordvoerder van VN-chef António Guterres aan het Franse persbureau AFP, nadat het land eind vorige maand een verzoek hiertoe indiende bij de organisatie. ‘De verandering gaat per direct in’, aldus de VN-woordvoerder. <

New York beperkt koop wapens onder 21 jaar

Wetgevers in de Amerikaanse staat New York hebben donderdagavond (lokale tijd) een wetswijziging goedgekeurd die de wettelijke minimumleeftijd om een semiautomatisch geweer aan te schaffen verhoogt van 18 naar 21 jaar. Ook keurt de staat een pakket goed met meer strenge regels voor het kopen van vuurwapens en andere militaire uitrusting. <

Biden dringt sterk aan op strenge wapenwetgeving

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Republikeinen in de Senaat donderdagavond (lokale tijd) opgeroepen om eindelijk iets te doen aan het vuurwapengeweld in de Verenigde Staten. Biden noemde het in een toespraak vanuit het Witte Huis ‘gewetenloos’ dat een meerderheid van de Republikeinse senatoren strengere wapenwetgeving niet ondersteunt. De president drong er bij het Amerikaanse Congres onder meer op aan om de verkoop van aanvalswapens aan particulieren te verbieden. <

Canada betaalt bijna miljard aan inheemsen

De Canadese regering betaalt een schadevergoeding van 1,3 miljard Canadese dollar (omgerekend zo’n 960 miljoen euro) aan de Siksika, een inheemse gemeenschap in het land, melden Canadese media. Aan het begin van de twintigste eeuw nam de regering een groot deel van hun territorium in. Het is een van de grootste schadevergoedingen ooit voor de onteigening van grondgebied. ‘We zijn hier samengekomen om een fout uit het verleden recht te zetten’, zei de Canadese premier Justin Trudeau tijdens een ceremonie. <

KLM maakt werk van aflossen staatssteun

KLM heeft nog eens ruim 350 miljoen euro overgemaakt aan de staat. Daarmee heeft de luchtvaartmaatschappij inmiddels circa twee derde van de eerder ontvangen staatssteun terugbetaald. KLM merkt dat het herstel van de luchtvaart na de coronapandemie is ingezet, waardoor deze terugbetaling mogelijk is. <

KLM schrapt in weekend tot 50 vluchten per dag

KLM annuleert in het pinksterweekend tot vijftig vluchten per dag. De maatschappij verwacht opnieuw grote drukte op Schiphol en zegt zich genoodzaakt te voelen de stap te zetten ‘om bij te dragen aan een beheersbare situatie op de luchthaven en in de eigen operatie’. Passagiers zijn omgeboekt naar andere vluchten. <

Voedselprijzen blijven op recordhoogte

De prijs voor voedsel wereldwijd blijft ongekend hoog. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO). Door de oorlog in Oekraïne is onder meer de prijs van graan fors gestegen. Daarnaast is de beschikbaarheid van kunstmestbestanddelen minder. Door de Russische inval is de uitvoer uit Oekraïne, een van ’s werelds grootste vervoerders van graan en plantaardige olie, sterk gedaald. <

Dumoulin beëindigt eind 2022 wielerloopbaan

Wielrenner Tom Dumoulin beëindigt na dit seizoen zijn loopbaan. De 31-jarige renner van Jumbo-Visma maakte zijn besluit via een verklaring op sociale media bekend. ‘Ik ben een gelukkig mens en kijk nu al met heel veel trots terug op mijn wielercarrière’, schrijft Dumoulin, die al eens een pauze van maanden inlaste om na te denken over zijn toekomst. <