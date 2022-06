Jongen zond dreigmail naar school in Arnhem

Arnhem

De jongen is opgespoord door de politie, maar vanwege zijn leeftijd niet aangehouden. Vanwege de mail bleef de basisschool vrijdag dicht, net als een andere school die in hetzelfde pand zit en enkele nabijgelegen scholen.

Nadat de jongen was opgespoord, zei de politie dat er geen reële dreiging was. ‘Logischerwijs neemt de politie mails als deze wel uiterst serieus en wordt er geen enkel risico genomen.’ Wat er in de mail stond, is niet bekendgemaakt door de politie.

Burgemeester Ahmed Marcouch reageert opgelucht. ‘Ik begrijp dat ouders geschrokken zijn en dat deze dreigende situatie veel impact heeft op hen, hun kinderen en de leerkrachten.’

In Bilthoven moest een school voor zowel basis- als middelbareschoolleerlingen, in totaal 140..

