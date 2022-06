Lijst met ‘zinloze handelingen’: dit gaat uw huisarts niet meer doen

Huisarts Toosje Valkenburg (niet op de foto): 'We houden meer van doen dan van laten, maar soms is niets doen ook een behandeling.' (beeld Jiri Buller)

Nijmegen

Onderzoekers van het Radboudumc hebben in samenwerking met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) 92 huisartsenrichtlijnen grondig bekeken. Daarin vonden zij in totaal 385 aanbevelingen wanneer een huisarts vooral iets níét moet doen. Dat betreft vormen van zorg die de patiënt niet beter maken, maar waarbij wel bijwerkingen kunnen optreden.

Enkele honderden huisartsen hebben meegeholpen die aanbevelingen te rangschikken naar het aantal keren dat een arts daarmee in praktijk te maken krijgt en naar de mogelijke gevolgen voor de patiënt. Daaruit is een top 30 gerold, die vrijdag werd gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad BMC Primary Care.

Dat moet ertoe bijdragen de aanbevelingen voor niet-ingrijpen nog beter onder de aa..

