Omvolkingscomplotten en antisemitisme krijgen de ruimte: horen we de alarmbellen nog?

Bij de publieke omroep mag Filip Dewinter onweersproken claimen dat ‘ons volk’ wordt vervangen door ‘een ander volk’. En als blijkt dat Forum-politici vleugels geven aan antisemitische Twitteraccounts, leidt dat tot weinig deining. Over het gevaar van gewenning aan de onderbuik.

Gerard Beverdam: 'Als de politiek het soms lastig vindt, laten dan in elk geval de kerken alert zijn.'

‘Waarom doen we dat?’, vraagt presentator Ahmed Aarad als de Vlaams-nationalistische politicus Filip Dewinter stelt dat binnen enkele decennia ‘ons volk’ is vervangen door ‘een ander volk’, en er ‘natuurlijk ook een beschavingsruil’ komt. Het antwoord van Dewinter: ‘Men doet dit vanwege de politiek-correcte multiculturele verblinding natuurlijk. Men streeft naar een samenleving van superdiversiteit, waar men de illusie heeft gecreëerd dat we gelijkheid kunnen organiseren door de poorten van Europa open te zetten en daarmee alle leed uit de derde wereld kunnen lenigen.’

Over deze uitzending van Ongehoord Nieuws, van omroep Ongehoord Ne..

