Meer aandacht voor cultuurverschillen op de Intensive Care? ‘Onnodig hokjesdenken’

Op de Intensive Care, zoals hier in Maastricht, lopen dokters aan tegen cultuurverschillen, bijvoorbeeld rond de vraag of iemand uitbehandeld is.

Amsterdam - Utrecht

In coronatijd gebeurde het dat patiënten vanuit Europa naar Turkije werden gehaald; vanuit Nederland was dat zeker tien keer het geval. Nederlandse artsen zagen geen perspectief in verdere behandeling, maar vervolgens werd die in Turkije voortgezet. Een enkele keer verbeterde de situatie van een patiënt. Grepen de Turkse families naar de laatste strohalm, of zitten er ook culturele en religieuze verschillen tussen hoe in Turkije en in Nederland naar ‘zinloos medisch handelen’ wordt gekeken?

George Muishout doet aan de Universiteit van Amsterdam promotieonderzoek naar moslims en palliatieve zorg - de zorg voor patiënten die niet meer kunnen genezen. Hij denkt dat er soms gewoon sprake is van een pragmatische ke..

