Een elektrische oldtimer, is dat nog wel een oldtimer?

Menno Schilder aan het werk in zijn garage in Limmen, waar hij elektrische motoren in oldtimers bouwt. (beeld Raymond Rutting)

Limmen

Een klein wit hondje dat door de poort is ontsnapt uit een van de riante woningen aan de Hogeweg in Limmen noopt Menno Schilder even op de rem te trappen. Een paar jaar geleden had de hond de groenwitte Volkswagenbus uit 1979 luid en duidelijk horen aankomen.

pionier

Dat Schilder (44) oldtimerombouwer van beroep werd, gebeurde min of meer toevallig. Tien jaar geleden bouwde hij zijn eigen Volkswagen Kever uit 1973 om naar een elektrische auto, samen met zijn vader. Hij had The Age of Stupid net gezien, een film over een oude man die ziet dat het klimaat onomkeerbaar veranderd is. ‘Er is zo veel aan de hand in de wereld, wat kan ik doen?’, dacht hij. ‘..

