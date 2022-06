Jonge vluchtelingen moeten langer hulp krijgen

Utrecht

Abdulaal Hussein (23), op zestienjarige leeftijd gevlucht uit Soedan, weet nog goed dat hij vlak voor zijn 18e verjaardag bezoek kreeg van zijn voogd van het Nidos, de instelling die de voogdij uitvoert voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. ‘Ze had een cadeautje meegenomen, een kaartspel, en kwam officieel afscheid nemen’, zegt Abdulaal in zijn kamer in een studentenhuis in Utrecht. ‘Je moet voortaan op eigen benen staan, je bent nu volwassen, zei ze. Maar dat was ik natuurlijk helemaal niet. Ja, ik werd 18. Maar wat weet je dan eigenlijk allemaal, op die leeftijd, in een vreemd land?’

Vorige week constateerden de Nationale Ombudsman en de Kinderombudsman in een kritisch onderzoeksrapport dat jongeren die alleen naar Neder..

