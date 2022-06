Oproep om ‘nog krachtiger’ in te gaan tegen ‘verdachtmakingen’ van wetenschappers door politici.

Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM, in gesprek met de pers, na afloop van een hoorzitting in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen rond het coronavirus.

Den Haag

Het gebeurde voor zover valt na te gaan niet eerder dat zo’n grote en zware groep wetenschappers – onder wie de rectoren en decanen van alle Nederlandse universiteiten – zich expliciet uitspreekt over de gang van zaken in het parlement. Maar de maat is wat de geleerden betreft vol.

‘Helaas was dit geen incident, maar een zoveelste overtreffende trap in belediging van wetenschappers door een bepaald deel van het parlement’, aldus de academici in een open brief, donderdag in de Volkskrant. Onder hen prominenten als oncoloog René Bernards en ‘parkinsonprofessor’ Bas Bloem, maar ook bekende critici van de OMT-koers, zoals econoom Arnoud Boot en NWO-directeur Marcel Levi.

In het parlement, maar ook daarbuiten, is sprake van ‘dagelijkse ..

