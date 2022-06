Yesilgöz: geleverde wapens moeten traceerbaar blijven

Justitieminister Dilan Yeşilgöz maakt zich zorgen dat enorme hoeveelheden wapens die nu aan Oekraïne worden geleverd, straks in verkeerde handen terechtkomen. Ze wil hier snel met de Oekraïense president Zelensky over in gesprek.

Vlissingen

De minister denkt aan grenscontroles, inzamelingsacties en traceerbaarheid van wapens, maar zei niet hoe ze dit wil regelen. Yeşilgöz noemt het volkomen terecht dat Oekraïne wapens krijgt in de strijd tegen Rusland, maar ze wil wel weten wat de gevolgen hiervan zijn op (middel)lange termijn. ‘Kunnen we die wapens op termijn hier terug verwachten, maar dan in de handen van criminelen?’, zei de minister woensdag in Vlissingen, bij de opening van het Strategisch Kenniscentrum Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (SKC).

De minister ziet voor het SKC onder meer een belangrijke rol weggelegd bij de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit. Nederland breekt alle records als het om cocaïnevangsten gaat, maar die hebben ‘vero..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .