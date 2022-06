Vijlbrief geeft vergunning voor gaswinning op de Noordzee

Den Haag

Nederland doet dit samen met Duitsland, waar overigens nog op een vergunning wordt gewacht. Gaswinning in de Noordzee staat in het coalitieakkoord, maar is niet onomstreden: burgemeesters van Waddeneilanden uitten begin dit jaar hun grote zorgen over de plannen. De burgemeesters vrezen dat de winning schade kan toebrengen aan ‘unieke natuurgebieden’ en gevolgen zal hebben voor de bewoners van de eilanden. Het plan is om op zo’n 19 kilometer ten noorden van de kust van Schiermonnikoog en het Duitse Borkum te boren.

Vijlbrief zegt dat er een ‘uitgebreide rapportage’ is gemaakt over milieueffecten, waaruit blijkt dat aan alle vereiste voorwaarden wordt voldaan. Maar de bewindsman erkent dat er zorgen blijven. Daarom zijn er enk..

