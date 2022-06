In de eerste vier maanden van dit jaar zijn relatief veel Nederlanders in het huwelijksbootje gestapt. Er werden meer dan 22.000 huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten. Dat is het hoogste aantal in die maanden in ten minste tien jaar tijd, zo blijkt uit een analyse van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen lijkt er sprake te zijn van een ‘inhaalslag’ na corona. <

beeld anp

Instagram gaat voortaan AMBER Alerts tonen

Instagram gaat de door de politie verstuurde AMBER Alerts tonen aan gebruikers, zo meldde het socialemediaplatform woensdag. De alarmdienst, die wordt ingezet als kinderen vermist raken, wordt in 25 landen toegevoegd aan Instagram. <

Nederlanders aan politie van België overgedragen

Twee Nederlanders zijn overgedragen aan de Belgische politie omdat ze vuurwerkbommen zouden hebben gegooid naar een huis in het Vlaamse Deurne. Het gaat mogelijk om een ruzie in het drugsmilieu. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt ook of er een verband is met de beschieting van twee panden in het naburige Antwerpse stadsdeel Berchem een paar dagen later. <

Nederlander in VS beticht van misbruik

Jaitsen Singh, de 77-jarige Nederlander die 38 jaar in de Verenigde Staten gevangenzit, komt misschien binnen een paar maanden vrij. Nabestaanden van de slachtoffers van Singh willen echter niet dat hij wordt vrijgelaten. Zij betichten hem van seksueel misbruik. Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. <

Slapende vrouw in trein betast door reiziger

Een 19-jarige vrouw is dinsdagavond in de trein tussen Lelystad en Almere betast door een man terwijl ze sliep, meldde de politie woensdag. Een andere reiziger, die het zag gebeuren, greep in door 112 te bellen en een conducteur op te zoeken. De man en twee anderen in zijn gezelschap zijn opgepakt op station Almere. <

Kazematten blijven rest van het seizoen gesloten

De historische Kazematten in Vlissingen, die onderdeel zijn van het Zeeuws maritiem muZEEum, gaan ook de rest van het seizoen niet meer open. De vestingwerken bleven dicht in april, nadat bij inspecties was gebleken dat er scheuren in de muren zitten en dat de muren op sommige plekken bol staan. Het waterschap Scheldestromen wil nu eerst uitgebreid in beeld brengen hoe de Kazematten er precies aan toe zijn. <

Nieuw college Utrecht wil bouwen in polder

Het nieuwe college van Utrecht gaat toch voor woningen in polder Rijnenburg. Het vorige college hield dit tegen omdat het in de polder (tijdelijk) windmolens wilde plaatsen. Dit leverde flinke discussies op in de gemeenteraad en de landelijke politiek, omdat op deze plek tienduizenden woningen kunnen worden gebouwd om de woningcrisis te verlichten. Projectontwikkelaars die hier al jaren geleden grond hadden aangekocht, stonden op hun achterste benen. <

Lot Nederlandse Joden in Sobibor herdacht

In Amsterdam zijn de ruim 33.000 Nederlandse Joden herdacht die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn vergast in het nazivernietigingskamp Sobibor. Dat gebeurde met een plechtigheid bij de ingang van het Vondelpark aan de Van Eeghenstraat in Oud-Zuid, waar vorig jaar een nieuw gedenkteken is geplaatst. <

beeld anp

Man opgepakt voor aanranding in trein

De politie heeft afgelopen maandag een 40-jarige man uit Den Helder opgepakt voor langdurige aanranding van een jonge vrouw in een trein. De vrouw werd maandagavond 23 mei gedurende veertig minuten aangerand in een verder lege coupé in de trein van Amsterdam Centraal naar Alkmaar. Pas op station Alkmaar kon ze de trein verlaten en om hulp vragen. De politie spoorde de man op aan de hand van camerabeelden van de NS. Een woordvoerder van het spoorbedrijf noemt het ‘goed nieuws’ dat er een verdachte in de zaak is aangehouden. <

Gemiddelde wachttijd autorijexamen daalt

De gemiddelde wachttijd om autorijexamen te kunnen doen is landelijk gedaald naar ruim negentien weken. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) heeft dat woensdag gemeld. In april moesten kandidaten nog 22 weken wachten op een rijexamen. Volgens het CBR komt de daling mede doordat meer rijexaminatoren zijn aangenomen. <

beeld anp

3,5 jaar cel voor eerste opgehaalde ISIS-vrouw

De eerste ISIS-vrouw die door een Nederlandse delegatie werd teruggehaald uit Syrië is woensdag door de rechtbank veroordeeld tot 3,5 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De vrouw werd in juni 2021 opgehaald uit een Koerdisch gevangeniskamp. De 28-jarige Ilham B. uit Gouda reisde op 19-jarige leeftijd samen met haar partner naar het strijdgebied in Syrië. De rechtbank in Rotterdam acht bewezen dat ze deelnam aan de terroristische organisaties ISIS en Jabhat al Nusra. <

Douane België stuit op nepsigaretten

De Belgische douane heeft in een Vlaamse koffiebranderij 13 miljoen namaaksigaretten gevonden. De branderij diende als dekmantel voor tabakssmokkel, zegt het ministerie van Financiën. De douane nam de sigaretten in beslag in Berlare, een kilometer of 20 ten zuiden van Zeeuws-Vlaanderen. <

Weber nieuwe voorzitter Europese Volkspartij

De Duitser Manfred Weber is de nieuwe voorzitter van de christendemocratische Europese Volkspartij (EVP), waarbij ook het CDA is aangesloten. De 49-jarige Weber van de conservatieve Beierse CSU leidt al jaren de machtige EVP-fractie in het Europees Parlement. Hij werd zonder tegenkandidaten verkozen op een partijcongres in Rotterdam met ongeveer 90 procent van de geldig uitgebrachte stemmen. <

Zaak aangespannen tegen abortuswet Florida

Abortusklinieken uit de Amerikaanse staat Florida hebben een rechtszaak aangespannen tegen de strenge abortuswet die daar op 1 juli ingaat. Volgens de klinieken gaat de wet in tegen de grondwet van de staat. In de wet van gouverneur Ron DeSantis staat dat een abortus niet meer is toegestaan na 15 weken zwangerschap, nu is dat nog 24 weken. <

Recordaantal vrouwen in Australisch kabinet

De Australische premier Anthony Albanese heeft een recordaantal vrouwen benoemd in zijn kabinet, dat woensdag is beëdigd. Van de 23 bewindslieden zijn er tien vrouw, terwijl het kabinet ook een aantal religieuze minderheden en Aboriginals omvat. Het liberaal-nationale kabinet van de voorganger van Albanese, Scott Morrison, telde slechts zeven vrouwen. <

Oekraïners schuilen in chemische fabriek

Burgers schuilen in een chemische fabriek in de belegerde Oekraïense stad Severodonetsk. Het complex is volgens de gouverneur van de regio Loehansk nog in handen van het Oekraïense leger. Russen hebben 70 procent van de stad ingenomen. Het is niet bekend hoeveel schadelijke stoffen nog in de fabriek aanwezig zijn. <

Droogte bedreigt veel kinderen in Somalië

Door de ergste droogte in veertig jaar tijd worden ongekende aantallen kinderen in Somalië in hun bestaan bedreigd. Honderdduizenden staan op de rand van hongersnood en meer dan 1,4 miljoen kinderen zijn al sterk ondervoed, waarschuwde hulporganisatie Care woensdag. Ook in de buurlanden Ethiopië en Kenia kampen mensen met een tekort aan voedsel. Volgens de Verenigde Naties gaat het in totaal om zo’n 15 miljoen mensen. <

beeld anp

Wetenschappers claimen vondst grootste plant

Wetenschappers hebben in Australië een plant ontdekt die volgens hen de grootste ter wereld is. Het gaat om een zeegras dat zich uitstrekt over een gebied van 180 kilometer voor de westkust van het land. De plant van de soort Posidonia australis is door onderzoekers van de University of Western Australia en Flinders University gevonden in het ondiepe water van Shark Bay, staat in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the Royal Society B. <

Groei door inflatie voor discountsupermarkt

De Finse discountsupermarkt Foodello groeit naar eigen zeggen flink in Nederland. De webwinkel, die begin dit jaar actief werd in Nederland als eerste land buiten de thuismarkt, verkoopt restpartijen van andere supermarkten en winkelketens met kortingen. Door de hoge inflatie zegt het bedrijf dat steeds meer klanten op zoek zijn naar koopjes. <

Hoger pensioen lijkt dichterbij te komen

De Nederlandse pensioenfondsen komen er steeds beter voor te staan, waardoor pensioenverhogingen voor veel mensen weer dichterbij lijken te komen. Volgens onderzoeksbureau Aon profiteren de fondsen vooral van de oplopende rente op de financiële markten, ondanks dat er in mei wel verliezen met beleggingen werden geleden. De zogeheten beleidsdekkingsgraad, de graadmeter waarnaar wordt gekeken bij besluiten over pensioenverhogingen, steeg afgelopen maand naar gemiddeld 114 procent. <

beeld anp

Oekraïense boeren: 40 procent minder tarwe

Oekraïense graanboeren verwachten dat de tarweoogst in het land komend oogstjaar met ruim 40 procent zal terugvallen. De export zal halveren ten opzichte van het voorgaande oogstjaar, voorspelt de Oekraïense vereniging van producenten, verwerkers en exporteurs van graan UGA. In het tarweseizoen 2022-2023 verwachten graanbedrijven in totaal 19,2 miljoen ton tarwe te oogsten, terwijl dat in het voorgaande seizoen 33 miljoen ton was. <

Russische gasexport ruim een kwart lager

De export van gas door Rusland ligt momenteel ruim een kwart onder het niveau van een jaar geleden. Staatsgasbedrijf Gazprom zegt dat de uitvoer van gas naar landen die geen deel hebben uitgemaakt van de voormalige Sovjet-Unie in de periode januari tot en met mei met 27,6 procent is afgenomen. <

Verkoop nieuwe auto’s opnieuw gedaald in mei

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland is in mei opnieuw gedaald. Dat melden autobrancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG en dataleverancier RDC. De verkoop zakte met 7,4 procent in vergelijking met een jaar eerder naar 23.507 nieuw geregistreerde personenauto’s. Door tekorten aan computerchips en andere onderdelen loopt de levering van nieuwe auto’s vertraging op, wat de verkoop raakt. <

Werkloosheid eurozone blijft op laag niveau

De werkloosheid in de eurozone is in april stabiel gebleven op 6,8 procent ten opzichte van maart. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat. Daarmee blijft de werkloosheid op het laagste niveau ooit gemeten in het landenblok, geholpen door de grote krapte op de Europese arbeidsmarkt. Er zijn nog wel 11 miljoen werklozen binnen de eurolanden. <