Afghanen gaan naar Winsum en Uithuizen

De ongeveer vijfhonderd Afghaanse evacués die nu nog in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne verblijven bij het Lauwersmeer in Groningen verhuizen toch niet naar het nabijgelegen dorp Zoutkamp.

Afghaanse vluchtelingen in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne.

Uithuizen

De gemeente Het Hogeland wilde daar containerwoningen voor hen neerzetten, maar daar was veel weerstand tegen. De vluchtelingen worden straks verderop in de gemeente ondergebracht in Winsum en Uithuizen.

De Afghanen in de kazerne vluchtten in augustus naar Nederland nadat de Taliban in hun land de macht hadden gegrepen. Het gaat onder anderen om mensen die de Nederlandse militairen hebben geholpen en daarom vrezen voor wraakacties van de Taliban. De opvang bij het Lauwersmeer zou aanvankelijk op 1 mei moeten sluiten, omdat defensie de kazerne nodig heeft voor militaire oefeningen, maar dat werd verlengd tot 1 augustus.

verplichting

Winsum en Uithuizen, die beide in de gemeente Het Hogeland liggen, ..

