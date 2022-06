Raad krijgt veel reacties op evaluatie coronacrisis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) heeft veel reacties gekregen op het eerste rapport over de aanpak van de coronacrisis. De OVV kreeg persoonlijke brieven en e-mails van zowel burgers als belangenorganisaties. Vooral mensen die zich herkenden in de problematiek in de verpleeghuizen deelden hun verhaal, aldus de OVV woensdag.

Den Haag

De overheid had aan het begin van de coronacrisis te weinig aandacht voor de bescherming van kwetsbare ouderen in verpleeghuizen, concludeerde de Onderzoeksraad in februari. De beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, waren aanvankelijk alleen voor de ziekenhuizen en de acute zorg beschikbaar en niet voor de verpleeghuizen.

Er zijn in deze crisis veel meer kwetsbare groepen geweest die mogelijk onvoldoende in beeld zijn geweest bij de aanpak van deze crisis, reflecteren de onderzoekers op het rapport. ‘Uit de vele brieven die zijn ontvangen van onder andere de uitvaartsector, de gehandicaptenzorg, ambulancepersoneel, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg lijkt dat de problematiek inderdaad veel breder was. In soms zeer per..

