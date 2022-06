Beslag op motoren na video op Dumpert

Rotterdam

De Rotterdamse politie heeft vier motoren in beslag genomen nadat een filmpje op videoplatform Dumpert was verschenen van motorrijders die roekeloos reden bij de Beneluxtunnel. De politie meldt woensdag op Twitter dat de verdachten zullen worden gehoord. Op het filmpje, dat volgens de politie viraal is gegaan, is onder meer te zien dat motorrijders met hoge snelheden tussen het verkeer door slingeren en rechts inhalen. Het maandag geplaatste filmpje van 1 minuut en 18 seconden is inmiddels een kleine 150.000 keer bekeken.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .