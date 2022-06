Defensie gaat investeren in nieuwe F-35’s en sportschoenen: ‘De basis komt op orde’

Rotterdam

Een Cougar-helikopter zakt langzaam boven de kazerne en houdt vanuit de lucht de situatie in de gaten. Vervaarlijk uitziende militairen rekenen op de grond ‘de vijand’ in en overhandigen de buitgemaakte Defensienota aan minister Ollongren van Defensie. Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim volgt alles op een tablet.

De korte demonstratie woensdag op de Van Ghentkazerne in Rotterdam moet de krijgsmacht van de toekomst voorstellen: snel, wendbaar en informatiegestuurd. Dat even later bij de presentatie de microfoons haperen, doet weer afbreuk aan het imago. ‘We zetten vol in op digitaal’, grapt Eichelsheim. ‘En we kopen van alles: van sportschoenen tot F-35’s.’

Er is extra geld voor defensie en dat doet de top van ..

