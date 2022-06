Kinderen in Groningen die lijden onder aardbevingen krijgen hulp

Het kabinet wil kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied in Groningen helpen als zij angstig zijn door de aardbevingen of als zij verdrietig zijn als hun huis is gesloopt.

Handen zijn zichtbaar door een scheur in de muur van een woning in Bedum.

Den Haag

Staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) is van plan om in september met kinderen en jongeren in het gaswinningsgebied in gesprek te gaan, om te kijken wat zij nodig hebben, schreef hij woensdag aan de Tweede Kamer. Hij denkt bijvoorbeeld aan een speciale kindertelefoon, ‘aardbevingscoaches’ die bij de gezinnen thuis komen en een theaterprogramma op scholen waarmee jongeren worden aangemoedigd over hun gevoelens te praten.

Niet alleen volwassenen, ook kinderen ondervinden de sociaal-emotionele gevolgen van de aardbevingen, weet Vijlbrief. 'Angst voor een huis dat instort, heimwee door verhuizingen of minder buiten kunnen spelen vanwege bouwverkeer heeft zijn weerslag op het geestelijk welzijn van kinderen. Tevens ervaren k

