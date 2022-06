Staatssecretaris Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Wat wil staatssecretaris Van Ooijen?

De bewindsman wil de accijns op een pakje sigaretten naar verluidt fors verhogen in de toekomst. Daardoor zou de prijs van een pakje sigaretten elk jaar met twee euro omhoog gaan naar ongeveer veertig euro in 2040. In het regeerakkoord staat al dat de prijs van een pakje sigaretten tot 2025 zal stijgen tot tien euro. Daarna moet de prijs wat Van Ooijen betreft dus verder omhoog.

Waarom wil Van Ooijen dat?

De reden zou zijn dat veel rokers pas stoppen met roken als de prijs flink hoger ligt. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van de Universiteit Maastricht dat de helft van de rokers pas zegt te stoppen bij een prijs van zestig euro per pakje. Datzelfde onderzoek stelt dat alleen een forse verho..

