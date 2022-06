Schiphol bezwijkt onder ‘enorme reislust’

Den Haag

Op sociale media gaat het luchtvaartknooppunt bij Amsterdam dezer dagen over de tong als ‘Schiphel’ en ‘kluchthaven’. Ook dinsdag stonden reizigers er weer uren in de rij voor de bagagecontrole. Na de meivakantie is de drukte op het vliegveld, tegen de verwachting in, amper verminderd. In Nederland anno 2022 geldt het als een verworven recht om ook voor een lang (hemelvaart)weekend het vliegtuig te pakken om een paar dagen van de zon te genieten in Barcelona of Griekenland.

Tegelijkertijd is het ziekteverzuim onder de beveiligers die de bagagechecks uitvoeren onverwacht hoog: ook dit kon Schiphol volgens hem niet voorzien. De wachtrijen zijn dus deels het gevolg van een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

slechte managerDe Tweed..

