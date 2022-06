beeld anp

NVIC: 1150 ic-bedden bij nieuwe pandemie

Het aantal beschikbare ic-bedden moet omhoog naar 1150, stellen de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en beroepsvereniging voor ic-verpleegkundigen V&VN IC. Dit ‘maakt het mogelijk dat de maatschappij bij pandemische druk langer open kan blijven’, aldus de organisaties. Momenteel bestaat de zogenoemde basiscapaciteit van de ic-afdelingen uit 925 bedden. <

Gewonde door schieten bij school Zoetermeer

Bij een schietincident aan het Van Doornenplantsoen in Zoetermeer (Zuid-Holland) is dinsdagmiddag een 17-jarige jongen uit Delft gewond geraakt. Het incident gebeurde op een parkeerterrein bij de school mboRijnland. Het is niet duidelijk of de gewonde jongen een leerling is. Er zijn nog geen verdachten aangehouden, de politie is een onderzoek gestart. <

Nieuwe attractie voert naar oorsprong Utrecht

In Utrecht opent donderdag een nieuwe historische attractie waarin de bezoeker een tijdreis maakt naar het begin van de stad Utrecht in 1122. Op die locatie, in Paleis Lofen, kreeg Utrecht negenhonderd jaar geleden stadsrechten. Een deel van de gewelven is vanaf vrijdag te bezoeken. <

Inspectie keurt meeste plannen scholen af

Slechts twee van de zestien aanvragers mogen een nieuwe middelbare school oprichten met overheidsgeld. De Onderwijsinspectie beoordeelde de overige veertien aanvragen negatief, onder meer omdat ze onvoldoende aandacht geven aan het vak burgerschap. De initiatieven konden worden ingediend volgens de Wet meer ruimte voor nieuwe scholen, die in november vorig jaar van kracht werd. <

Achttien migranten in vrachtwagen gevonden

In een vrachtwagen op het terrein van een scheepvaartbedrijf in Vlaardingen zijn dinsdagochtend achttien migranten gevonden, meldt de politie Rotterdam. De migranten waren niet onwel of gewond. Vijf van de verstekelingen zijn minderjarig. De migranten en de chauffeur komen uit Turkije en ze waren op weg naar het Verenigd Koninkrijk. <

Opnieuw 20 jaar cel voor doodschieten Feis

De 28-jarige Silfano M. is dinsdag in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar, onder meer voor het doodschieten van de Rotterdamse rapper Feis in 2019. Ook is hij schuldig bevonden aan twee keer poging tot doodslag. In 2020 legde de rechtbank hem twintig jaar celstraf op en daarnaast tbs. Het gerechtshof in Den Haag ziet in het hoger beroep geen reden om de man tbs op te leggen. <

Experimenteren met nieuw stembiljet mag

Kiezers in een aantal gemeenten kunnen bij komende verkiezingen hun stem uitbrengen op een ander type stembiljet. Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met een tijdelijke wet die experimenteren met andere stemformulieren mogelijk maakt, kan het kabinet verder met de ontwikkeling van een nieuw model. Het is de bedoeling dat via de proeven in de praktijk ervaring wordt opgedaan met een ander biljet, dat kleiner en handzamer moet worden dan het huidige stembiljet. <

18 jaar cel en tbs voor doden van rugbyster

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag de 42-jarige Ferry T. veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het misbruiken en doden van de 23-jarige rugbyster Renée Barendregt. Nadat T. de vrouw had doodgestoken stak hij haar lichaam in brand. ‘Mensonterend’, aldus de rechtbank. Het lichaam werd op 23 mei 2021 brandend gevonden in Scheveningen. <

Wilders wil vervolging bedreigers afdwingen

Geert Wilders wil via het gerechtshof afdwingen dat mensen die hem bedreigen vanuit het buitenland alsnog worden vervolgd. De PVV-leider vindt dat justitie te weinig moeite doet om op te treden tegen dreigementen uit met name Turkije en Pakistan. Hij vraagt via een zogenoemde artikel 12-procedure specifiek om een justitieonderzoek naar bedreigingen via Twitter, uit april vorig jaar. Wilders ‘ontvangt doodsbedreigingen; soms honderden per dag’, schrijft zijn advocaat in een brief aan het hof. <

Verkeer wellicht even druk als voor corona

De verkeersdrukte zal dit jaar weer herstellen naar het niveau van voor de coronacrisis, verwacht het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Dat gebeurt zelfs als de brandstofprijzen en de economie flink worden geraakt door de oorlog in Oekraïne. De komende jaren wordt het naar verwachting nog drukker op de weg. De onderzoekers verwachten dat automobilisten dit jaar 12 procent meer kilometers gaan maken dan in 2021. <

‘Leger Myanmar schuldig aan oorlogsmisdrijven’

Het leger van Myanmar is schuldig aan oorlogsmisdrijven en waarschijnlijk ook aan misdaden tegen de menselijkheid. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International concludeert in een rapport dat de strijdkrachten structureel aanvallen tegen eigen burgers uitvoeren. Ze zouden met name de mensenrechten van de Karen-bevolking in de oostelijke staten Kayin en Kayah schenden. <

Suriname ziet af van ambassade in Jeruzalem

Suriname ziet af van de vestiging van een ambassade in Jeruzalem. Dat hebben de voorzitter van het Surinaamse parlement Marinus Bee en vicepresident Ronnie Brunswijk gezegd tijdens een parlementsvergadering in Paramaribo. Het is nog niet duidelijk waarom Suriname van gedachten is veranderd. <

Meerderheid voor Labour-partij Australië

De Australische Labour-partij heeft genoeg zetels weten te bemachtigen om een meerderheid in het parlement te behalen, heeft de nieuwe premier Anthony Albanese dinsdag gezegd. Volgens zijn partij lijkt het erop dat Labour 76 zetels krijgt, precies genoeg voor een meerderheid. Wellicht worden het er 77. <

Zeker honderd doden door weer in Brazilië

Het aantal doden door het noodweer in het noordoosten van Brazilië is opgelopen tot honderd. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar overlevenden. Functionarissen van de rampenbestrijding in de staat Pernambuco zeggen dat er nog zeker veertien mensen vermist zijn. In de regio viel tussen vrijdagavond en zaterdagochtend 236 millimeter regen, een kwart van de gemiddelde regenval in Nederland in een heel jaar. <

WHO: al midden april uitbraak apenpokken

Uit onderzoek naar apenpokkengevallen blijkt dat de uitbraak in Europa al zeker sinds midden april aan de gang is. Dat zegt de Belgische arts Hans Kluge, directeur Europa van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het opheffen van coronamaatregelen voor reizen en evenementen heeft de verspreiding in de hand gewerkt. De eerste besmetting met apenpokken werd begin mei in Engeland vastgesteld. <

Zeldzame eerste druk Harry Potter geveild

Een zeldzame eerste druk van de Engelse uitgave van Harry Potter en de Steen der Wijzen wordt bij veilinghuis Christie’s in Londen aangeboden. Bieden voor het boek, waarin enkele fouten staan en dat is gesigneerd door auteur J.K. Rowling, kan vanaf 200.000 pond (235.000 euro). Het boek is een van de vijfhonderd hardcover-exemplaren die in 1997 in een eerste oplage zijn gedrukt. De meeste daarvan zijn naar bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk gegaan. <

Spanje beperkt wachttijd aan telefoon bedrijven

Spanje maakt een einde aan de soms absurd lange wachttijd als je de klantenservice van een bedrijf belt. Wachttijden aan de telefoon mogen niet meer langer dan drie minuten duren. <

Ook geen Russisch gas voor Shell en Ørsted

Shell en het Deense Ørsted zijn de volgende bedrijven die geen Russisch gas meer krijgen. Beide bedrijven weigeren hun rekeningen aan Gazprom in roebels te voldoen. Bij Shell gaat het om gas dat aan klanten in Duitsland zou worden geleverd, meldt Gazprom. Dat ging om 1,2 miljard kubieke meter gas per jaar. Voor Ørsted ging het om 1,9 miljard kubieke meter gas per jaar, zo’n 80 procent van de import in Denemarken. <

Subsidiepot 2022 voor elektrische auto’s is leeg

De subsidiepot voor de aanschaf van nieuwe elektrische auto’s is leeg, meldt uitvoerder Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het subsidieloket ging maandag 3 januari open. Er was zo’n 71 miljoen euro beschikbaar in de pot, bijna vijf keer zo veel als vorig jaar. Toch is voor de helft van het jaar de pot alweer leeg. Wel is er nog wat budget over voor subsidie voor de aanschaf van gebruikte elektrische auto’s. <

Chemiebedrijf DSM fuseert met Firmenich

Speciaalchemiebedrijf en voedingsingrediëntenconcern DSM gaat fuseren met de Zwitserse branchegenoot Firmenich. De bedrijven worden naar eigen zeggen leider op het gebied van creatie en innovatie in voeding, beauty en welzijn. Volgens de ondernemingen gaat het om een fusie van gelijken. Na de samensmelting zal het bedrijf verder gaan als DSM-Firmenich. <

Albert Heijn gaat emissieloos bevoorraden

Supermarktketen Albert Heijn gaat zijn winkels in de vier grote steden uiterlijk eind volgend jaar volledig bevoorraden met elektrische vrachtwagens. Ook de thuisbezorging van boodschappen gebeurt dan elektrisch. Den Haag is dit jaar al aan de beurt. In 2023 wordt de maatregel achtereenvolgens ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam geïmplementeerd. Vanaf 2024 moeten alle niet-elektrische vrachtwagens die de overige winkels bevoorraden op biobrandstoffen rijden. <

CBS: inflatie Nederland in meimaand gedaald

De inflatie in Nederland is in mei gedaald in vergelijking met een maand eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De inflatie bedroeg op jaarbasis 10,2 procent, tegen 11,2 procent in april. Daarmee blijft de inflatie wel op een hoog niveau, aangejaagd door de gestegen energieprijzen en de hogere prijzen voor levensmiddelen. <

Aantal mensen in bijstand in 2022 gedaald

Het aantal mensen dat een bijstandsuitkering ontvangt is in de eerste drie maanden van dit jaar gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat waren er 407.000, ruim duizend minder dan eind vorig jaar. Daarmee werd het laagste aantal bereikt sinds september 2013. Ten opzichte van eind maart 2021 was er sprake van een afname van 23.000 uitkeringsgerechtigden. De sterkste daling was bij jongeren tot 27 jaar. <