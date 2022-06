Minister Yesilgöz: NCTV maakte fout bij oordeel over politiek

De nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) had in zijn geheime rapportages geen kwalificaties mogen geven over politieke partijen als PVV en DENK.

Dat stelt minister van Justitie Dilan Yeşilgöz in een brief aan de Kamer. Beide partijen werden door de NCTV als polariserend gekwalificeerd, tot woede van de twee partijleiders.

Begin mei werd bekend dat de NCTV verzamelde informatie over politieke partijen deelde met ministeries, politie en buitenlandse inlichtingendiensten. Dat deed de NCTV in zogeheten weekberichten. In een aantal weekberichten ‘klonken normatieve stellingnames door over Kamerleden’.

‘Dat had niet gemoeten’, schrijft Yeşilgöz. ‘Analyses en duidingen moeten feitelijk van aard zijn en gericht zijn op relevante ontwikkelingen voor de nationale veiligheid. Hierin is geen ruimte voor persoonlijke meningen, zeker niet over politici.’ De weekberichten werden niet op b..

