LAKS meldt record aan examenklachten

Utrecht

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft tot en met maandag een recordaantal van 285.700 klachten binnengekregen over de eindexamens. Het record van vorig jaar (212.000) werd vorige week dinsdag al verbroken. Koploper wat betreft het aantal klachten met 129.000 is de categorie ‘het examen is te moeilijk’. Veel klachten gingen over te lange en ingewikkelde teksten en opgaven die niet aansloten bij de behandelde stof.

