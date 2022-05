Zo kunnen leraren pesten in hun klas stoppen: ‘Bespreek hoe de sfeer verbeterd kan worden’

De belangrijkste factoren die beïnvloeden of een leerkracht ingrijpt bij pestgedrag, zijn diens houding tegenover pesten en de mate waarin hij gelooft invloed te hebben. Ook telt mee hoe hij de houding van collega’s inschat en hoeveel kennis hij heeft over pestgedrag. Pesten komt op bijna elke school voor en kan levenslange negatieve gevolgen hebben voor de slachtoffers, daders en omstanders. Bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag speelt de leerkracht een cruciale rol. Socioloog en data-analist Danelien van Aalst, die donderdag aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveert op het onderwerp, noemt het daarom alarmerend dat veel onderwijzers aangeven dat zij het moeilijk vinden in te grijpen of daarvoor het zelfvertrouwen missen.

