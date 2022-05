‘Dat we de gasboycot niet gaan voelen is een politieke leugen, die uiteindelijk als een boemerang terugkeert’

Na Polen, Bulgarije en Finland zit ook Nederland nu zonder gas van Gazprom. Geen zorgen, zegt energieminister Rob Jetten. Energieconsultant en Midden-Oostenexpert Cyril Widdershoven is verbaasd over die laconieke houding.

Nederland is in Europa een doorvoerhaven voor LNG.

Dit is niet het moment om te doen alsof er niets aan de hand is, stelt energiedeskundige Cyril Widdershoven. ‘Het eerlijke verhaal is dat we maar een paar maanden vooruitkijken, terwijl we de langere termijn op orde moeten krijgen. Het is nu tijd om door te pakken.’

Minister Jetten van Energie ziet geen acute gevolgen door de leveringsstop van Gazprom voor bedrijven en huishoudens. Denkt u dat ook?

‘Ik ben zeer verbaasd over de laconieke reactie vanuit Den Haag. Nederland is een belangrijke speler in de Europese gasmarkt, met onze doorvoerhaven voor lng, onze opslagen en de gasrotonde. Dus als wij worden aangepakt, ziet de markt dat als een boodschap van het Kremlin aan andere Europese landen: jullie staan ook op ons lijstje. Duitsland, Be..

