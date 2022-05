Akkoord ‘op hoofdlijnen’ tussen Schiphol en vakbonden, staking van de baan

De directie van Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt over betere lonen en arbeidsomstandigheden. Een staking op de luchthaven is hiermee van de baan.

Dat heeft directeur Dick Benschop gezegd in de Tweede Kamer, waar hij tekst en uitleg komt geven over de rijen die de luchthaven al weken teisteren. ‘We gaan de knip trekken voor meer salaris, betere arbeidsomstandigheden,’ aldus Benschop. Volgens hem wordt het akkoord woensdag ondertekend en gepresenteerd. Ook FNV-onderhandelaar Joost van Doesburg bevestigt dat er een akkoord ligt, dat de bond gaat voorleggen aan de leden.

Van Doesburg is ‘zeer content’ met wat er in het akkoord staat. De vakbonden hadden de afgelopen periode de druk flink opgevoerd: als er voor woensdag 1 juni geen akkoord is, zouden er stakingen volgen. Benschop stelde eerder in televisieprogramma Buitenhof&..

