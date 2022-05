Zorgen om tandartsmijders: ‘Mondzorg terug in het basispakket is niet effectief’

Er is onderzoek nodig naar welke mensen er weinig of niet naar de tandarts gaan. Dat zegt Wolter Brands, tandarts en voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. ‘Een tandartsbezoek uitstellen brengt alleen maar hogere kosten met zich mee.’

Uit onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat één op de tien Nederlanders twee jaar of langer niet naar de tandarts is gegaan. Is dit zorgelijk?

‘Ja. Het is belangrijk om te kijken welke mensen er precies de tandarts mijden. Veel mensen denken dat iedereen die de tandarts mijdt bang is of dit vanwege de kosten doet. We hebben een keer een onderzoek gedaan waarbij we keken naar de postcodes van mensen die de tandarts mijden.

Wat bleek, in de top vijf stonden niet alleen arme wijken maar ook wijken in Wassenaar en in Het Gooi. Armoede kan een rol spelen, maar er zijn meer factoren. Hoeveel belang hechten mensen aan hun mondgezondheid, en welke prioriteit geven ze het.

Als je iets niet leuk vindt, stel je het immers ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .