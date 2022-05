Studenten in de knel door hoge energieprijzen

Utrecht

Bij veel studenten is de maandelijkse energierekening in de afgelopen tijd vijftig tot tachtig euro duurder geworden, zegt voorzitter van de LSVb Ama Boahene. ‘Dat is sowieso een enorm bedrag, maar zeker voor studenten. Zij komen in financiële problemen.’ Omdat veel studenten vaak al naast hun studie werken, moeten ze óf meer geld lenen óf hulp van hun ouders krijgen om rond te komen, schetst Boahene. ‘Dat is niet voor alle studenten mogelijk. Er zijn ouders die hun eigen energierekening niet kunnen betalen, laat staan die van hun kinderen.’

stressvol

Via het online ‘meldpunt energiearmoede’ van de LSVb konden studenten in de afgelopen weken hun situatie doorgeven. ‘Vorige maand stond..

