Meer studieschuld door hoge energierekening

Bor van Zeeland (20) studeert politicologie en woont in een studentenhuis in Amsterdam.

Hij baalt dat hij geen toeslag krijgt voor de stijgende energieprijzen. ‘Meer geld lenen is toch geen oplossing?’

Samen met vier huisgenoten woont Van Zeeland in een rijtjeshuis in Slotervaart. De kale huurprijs voor zijn kamer is 550 euro per maand. ‘Dat vind ik veel, maar de huurprijzen in Amsterdam zijn nou eenmaal hoog.’

Hoe hoog is jullie energierekening?

‘Voordat de energieprijzen stegen, betaalden mijn vier huisgenoten en ik 115 euro per maand aan gas en elektriciteit. Inmiddels zijn we zo’n vierhonderd euro per maand kwijt. Per persoon betekent dat maandelijks vijftig euro meer. Een flink bedrag voor een student. Tot nu toe lukt het dat bedrag elke maand op te hoesten. Ik heb een bijbaan, een studielening en mijn ouders maken ..

