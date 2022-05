Prinses Amalia gaat wonen en studeren in Amsterdam. Ze begint in september aan de bacheloropleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

Den Haag

De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaat in de hoofdstad een woonruimte huren met enkele medestudenten. Amalia heeft daarmee voor een andere studentenstad gekozen dan haar vader en oma. Zowel Willem-Alexander als Beatrix studeerde in Leiden. De prinses had het afgelopen jaar een tussenjaar, waarin ze vooral vrijwilligerswerk heeft gedaan. Daarvoor behaalde Amalia haar gymnasiumdiploma.

De opleiding die Amalia gaat volgen is Engelstalig en combineert rechtsgeleerdheid, economie, politicologie en psychologie. Zo leren de studenten onderwerpen van verschillende kanten te bekijken, aldus de UvA. ‘Denk aan de coronacrisis: het ging niet alleen over gezondheid, maar ook over belangen van ondernemers, o..

