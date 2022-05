Marcel Gelauff stopt na ruim elf jaar als NOS-hoofdredacteur

Marcel Gelauff (64) stopt per 1 september als hoofdredacteur bij NOS Nieuws. Hij was bijna twintig jaar werkzaam op de nieuwsredactie.

Gelauff was ruim elf jaar de baas van het journaal. Maandagochtend maakte hij zijn vertrek bekend aan de redactie. ‘Ik laat achter me waar ik me al die jaren met alle ambitie, betrokkenheid en emotie samen met alle collega’s voor heb ingezet’, aldus Gelauff. ‘Het is belangrijk dat er na enige tijd een nieuwe hoofdredacteur komt. Iemand die weer eigen en andere accenten kan zetten.’

Er wordt de komende tijd gezocht naar een opvolger. Gelauff zegt met weemoed, trots en voldoening te zullen terugkijken op zijn tijd bij de omroep. ‘Een hoofdredacteur kan zijn of haar redactie alleen maar dragen als hij of zij ook door de redactie wordt gedragen. En ik ben er dankbaar voor dat mijn redactie dat al die jaren heeft gedaan.’

