Tien restaurants krijgen eerste Michelinster

Amsterdam

Restaurants De Librije in Zwolle en Inter Scaldes in het Zeeuwse Kruiningen blijven de enige met drie Michelinsterren, de hoogste culinaire categorie.

Restaurant Flore (voorheen Bord’Eau) van chef Bas van Kranen in Amsterdam krijgt vanuit het niets twee Michelinsterren, evenals Julemont van Guido Braeken in het Limburgse Wittem. De Nieuwe Winkel in Nijmegen verdiende vorig jaar zijn eerste ster en dit jaar gelijk een tweede. Het restaurant heeft een vrijwel veganistisch menu. Chef-kok Emile van der Staak reageerde opgetogen: ‘Volg mij, haal me in. Dit is de koers voor de toekomst. Laten we dit samen gaan doen.’

Nieuwkomers met één ster zijn Restaurant Pikaar in Hilvarenbeek, Atelier in Gulpen, Alma in Oisterwijk, Vigor in Vu..

