In Rotterdam liggen luxe en leed voor even samen aan de kade

Rotterdam

Met drie stoten op de scheepshoorn blaast de ms Rotterdam maandagmorgen om half zeven Rotterdam wakker. Het schip draait op de Nieuwe Maas en vaart achteruit richting de Erasmusbrug. Afmeren in hartje Rotterdam is zo gepiept. Later deze morgen zal prinses Margriet het schip officieel haar naam geven. Mr. Pieter van Vollenhoven is voor de gezelligheid meegekomen.

Met de ‘doop’ door prinses Margriet zet de Holland America Line (HAL) een traditie voort die een eeuw geleden begon, waarbij diverse leden van het Koninklijk Huis de doop van een schip verzorgden. Zo doopte koningin Máxima in 2016 de Koningsdam en in 2010 de Nieuw Amsterdam. Margriet nam eerder al vier schepen voor haar rekening.

Net voor het keerpunt passeert he..

