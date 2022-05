Straatlantaarn bepaalt straks zelf of licht aan of uit moet

Eindhoven

Kan Nederland het voorbeeld van Duitsland navolgen?

‘Dat kan niet zomaar, want de situatie rond het energienet verschilt tussen Duitsland en Nederland. In Duitsland is onderhoud en eigendom van het kabelnet in handen van veelal dezelfde partij, in Nederland niet. Hier kennen we voor alle 345 gemeenten zes netwerkbeheerders. Zij onderhouden het netwerk, terwijl gemeenten gaan over de afname van de stroom. In- en uitschakelen van stroom voor de straatverlichting doen de netbeheerders voor álle gemeenten in hun regio. Technisch is het complex gemeenten dat individueel te laten bepalen. In Duitsland daarentegen is dat makkelijker te regelen.’

Het scheelt wel geld als het licht een half uur later aan en een half uur eerder uit gaat.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .