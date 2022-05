Kroonprinses Amalia laat Leiden links liggen en gaat in Amsterdam studeren

Prinses Amalia (18) gaat na de zomer in Amsterdam studeren. Zij heeft zich ingeschreven voor de Engelstalige bachelor Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE) aan de Universiteit van Amsterdam. Amalia heeft de selectieprocedure voor die studie al met succes afgerond.

Prinses Amalia tijdens Koningsdag in de binnenstad van Maastricht.

De kroonprinses breekt hiermee met een familietraditie. Voorgaande troonopvolgers studeerden in Leiden. Haar vader, koning Willem-Alexander, studeerde tussen 1987 en 1993 geschiedenis. Haar oma, prinses Beatrix, volgde de vrije studierichting rechten, waarvoor zij in 1961 haar doctoraalexamen haalde.

Amalia werd de afgelopen tijd al enkele keren in Amsterdam gesignaleerd, ook bij disputen van het Amsterdamsch Studenten Corps. Willem-Alexander was in Leiden lid van Minerva, Beatrix van een van de voorlopers, de Vereeniging van Vrouwelijke Studenten (VVSL).

wonen in Amsterdam

De drie..

