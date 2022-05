Recordreeks van groene stroom leidt tot nieuwe problemen voor producenten en netbeheerder

Zowel afgelopen vrijdag als zaterdag belandde in de topvijf van dagen waarop de meeste groene stroom werd opgewekt. In die top staan nu alleen nog maar dagen in 2022, dankzij gunstig weer en de sterke groei van zonnepanelen en windmolens. In maart, op Eerste Paasdag, werd bovendien voor het eerst enkele uren meer groene stroom opgewekt dan er in totaal aan elektriciteit in Nederland werd gebruikt. Dat is sindsdien nog enkele keren gebeurd.

Door alle groene energie moeten energie-aanbieders steeds vaker betalen om hun stroom aan het net te leveren. En netbeheerders moeten ingrijpende en dure maatregelen treffen om te voorkomen dat grote energiepieken en dalen de balans in het net verstoren.

Ook dat bleek de afgelopen dagen. De energieprijzen w..

