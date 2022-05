Schiphol: kom ook weer niet té vroeg

Schiphol

Op Schiphol was het zaterdag nog steeds druk, maar die drukte leek beheersbaar, aldus een woordvoerster van Schiphol zaterdag. De marechaussee bevestigt dat beeld: er zijn geen incidenten, opstootjes of gekke dingen gebeurd. Ook is, voor zover bekend, niemand onwel geworden. Eerder op de dag gaf de luchthaven al wel aan dat reizigers, door de problemen van de laatste tijd, steeds vroeger naar Schiphol toe komen. Maar daardoor kan het zijn dat ze nog eens extra moeten wachten omdat balies van maatschappijen nog niet open zijn. Check daarom eerst bij je maatschappij hoe laat je verwacht wordt, is het advies.

