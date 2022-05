Chronisch zieke zit knel in de bijstand

Chronisch zieken of mensen met een verstandelijke beperking komen in de problemen door de Participatiewet. Veel van hen krijgen te maken met armoede.

Den Haag

Dat kaart koepelorganisatie Ieder(in) vandaag aan tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de positie van chronisch zieken in de bijstand, blijkt uit de voorbereidende stukken.

De Participatiewet is bedoeld om mensen in de bijstand aan werk te helpen. Maar voor chronisch zieken is die regeling niet passend, aldus Ieder(in), omdat zij vaak geen werk kunnen vinden. Dat leidt bij chronisch zieken vaak tot uitzichtloosheid, zeker als ze hoge zorgkosten hebben. Verder zorgen de partnertoets en vermogenstoets ervoor dat samenwonen of trouwen en een onafhankelijk bestaan opbouwen problematisch zijn. Het toekomstperspectief is een leven lang balanceren op de grens van het bestaansminimum, aldus Ieder(in).

