Toestand gewonden Sprookjesbos stabiel

Valkenburg

De toestand van de drie gewonden die vrijdag in het ziekenhuis werden opgenomen nadat een karretje uit een attractie in het Valkenburgse Sprookjesbos was gevallen, is stabiel. Dat zei een woordvoerder van het park zaterdag.

Vrijdagmiddag viel door onbekende oorzaak een van de karretjes van de Calidius naar beneden. Op dat moment zat een gezin in het karretje, twee volwassenen en twee kinderen. Het Sprookjesbos is weer open, de Calidius blijft voorlopig gesloten.

