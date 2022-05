Als komeet door de rangen

Amersfoort

Luitenant-generaal Elanor Boekholt-O’Sullivan (1976) was als tweesterrengeneraal plaatsvervangend commandant bij de Koninklijke Luchtmacht en treedt komende woensdag met drie sterren aan in een topfunctie op het ministerie van Defensie.

Generaals jonger dan 50 jaar kwamen tot nu toe in Nederland niet of nauwelijks voor. In het klassieke rangenstelsel van de krijgsmacht duurt het heel wat jaren voordat iemand de rang van brigadegeneraal (landmacht en marechaussee), commodore (luchtmacht) of commandeur (marine) heeft bereikt.

Vrouwen zijn daarbij op de vingers van een hand te tellen. ‘Als organisatie weten we nog niet zo goed hoe we het zo moeten inrichten dat ambitieuze vrouwen de mogelijkheid krijgen zich te ontplooien, net als a..

