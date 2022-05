220 teams bij estafette voor het goede doel

Rotterdam

Het is de 31e editie en ook dit jaar wordt die volledig in Nederland gelopen. De start is zaterdag 4 juni op het evenemententerrein van Vliegveld Twenthe en de finish is maandag 6 juni, tweede pinksterdag, op de Coolsingel in Rotterdam.

In het verleden vertrokken teams uit de Franse hoofdstad Parijs en de Duitse stad Hamburg naar de finish in Rotterdam. Maar al eerder werd besloten de loop alleen in eigen land te houden, vanwege de coronapandemie.

Roparun-directeur Gerard Bakx zegt in een persbericht blij te zijn ‘dat we weer echt mogen’. Hij toont zich ook content met het feit dat de finish op de Coolsingel is. ‘De plek waar het hoort’, aldus Bakx. ‘De vorige edities gebeurde dat op de Binnenrotte vanwege de ..

