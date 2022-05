Anne van Olst nieuwe directeur EH: ‘Een school als plaats van hoop in tijden van spanning’

Anne van Olst wordt per 1 september de nieuwe directeur van de Evangelische Hogeschool, een christelijk tussenjaar. Van Olst (44) is nu als CGK-predikant verbonden aan een missionaire gemeente in Antwerpen. Hij vindt het een ‘groot voorrecht’ en ziet het als ‘roeping’ als predikant betrokken te worden bij de vorming van jongeren in een cruciale fase van hun leven.