Kim Putters neemt afscheid bij SCP: ‘Ik maak me zorgen over de afstand tussen de overheid en de burgers’

‘Ik maak me zorgen over de afstand tussen de overheid en de burgers’, zegt Kim Putters. Hij neemt vandaag, na negen jaar, afscheid als directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. De verschillen tussen groepen in onze samenleving, zoals de hoger en praktisch opgeleiden, nemen toe, en de kansenongelijkheid groeit. ‘Het probleem is structureel en hardnekkig’, constateert Putters.

De directeur van het SCP vindt dat er naast de eigen verantwoordelijkheid van mensen duidelijk moet zijn wat solidariteit inhoudt en wat de sociale norm is. ‘Wat is de sociale basis in ons land, de ondergrens waar niemand doorheen mag zakken, zodat er voor iedereen inkomenszekerheid is?’

verhaalPutters bepleit in zijn essay een ‘nieuw sociaal contract’ tuss..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .