De bewoners van de Achterhoek en de Veluwe hadden in 1572 zwaar te lijden onder het oorlogsgeweld

1572 / 1672 is een serie over ‘de geboorte van Nederland’ in 1572 en het Rampjaar 1672. Beide onderwerpen wisselen elkaar wekelijks af. Aflevering 8: oorlog in de Achterhoek.

De Walburgiskerk in Zutphen werd in 1572 door soldaten van Willem van den Bergh geplunderd. (beeld wikimedia commons)

Willem van Oranje werd in zijn strijd tegen Spanje gesteund door zijn naaste familie. Zijn broers Lodewijk en Adolf vielen in het voorjaar van 1568 Groningen binnen, het begin van de Tachtigjarige Oorlog. Adolf sneuvelde op 23 mei bij Heiligerlee. De aanval eindigde twee maanden later met een nederlaag bij Jemmingen, waar Lodewijk ternauwernood aan de dood ontkwam.

In 1572 bereidde Willem van Oranje een nieuwe aanval voor. Zijn getrouwen kregen de opdracht om steden en dorpen te veroveren, in naam van de prins. Lodewijk trok met een legertje naar Henegouwen, waar hij op 23 mei de stad Valenciennes veroverde, en een dag later de stad Bergen. Met steun van Franse calvinisten, de hugenoten, wilde Lodewijk geheel Henegouwen naar de prins doen..

